Alanyaspor, 8 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı

Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor, 8 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:39
Alanyaspor, 8 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Süper Lig'i 7. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor 8 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler

Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar’a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."


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