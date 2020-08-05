Lübnan basını: Patlamanın nedeni ihmaller zinciri

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:01

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama Hiroşima benzeri görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi patlama sonrasında acilen toplandı. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre toplantıda yapılan saptamalar şu şekilde:

Patlama Beyrut limanının Amonyum bulunan depolarından birinde oldu. Patlamanın sebebi “kapıya kaynak yapılırken sıçrayan ark.” Patlayan amonyum miktarı 2 bin 750 ton.

Söz konusu amonyum 2013 yılında Gürcistan’dan Afrika ülkesi Mozambik’e gitmekte olan Moldova bandıralı Rhosus isimli bir gemide bulunuyordu. Arıza meydana gelince gemi Lübnan limanına terk edildi. Lübnanlı yetkililer bir süre sonra gemide bulunan mallara el koydu ve amonyum Beyrut limanında uygun bir yere, daha sonra ise 12 numaralı depoya taşındı. Liman müdürü patlayan malzemenin “izole edilmiş 12 numaralı ambara” mahkeme kararı ile taşındığını anlatıyor.

Bundan bir süre önce depoda yapılan incelemede ise tehlikeye dikkat çekiliyor. Örneğin deponun kapısının olmadığı, hatta deponun duvarlarından birinde insanların rahatlıkla girip çıkabileceği büyüklükte bir delik olduğu tespit ediliyor. Lübnanlı yetkililere hitaben yazılan raporda depoya bir müdür, bir bekçi atanması, kapı, kilit takıtırılması ve duvardaki deliğin onarılması isteniyor.

Lübnanlı yetkililer kapı taktırılması işlemini başlatıyor ancak anlaşılan bu işlem için hiç tedbir alınmıyor. Patlama da kapı takılırken meydana geliyor.

Yüksek savunma konseyi toplantısında dile getirilenlere göre kapının takılma işlemi sırasında kaynak yapılırken oluşan ark sıçradı ve aynı depoda tutulan fişekleri ateşledi (görüntülerdeki ilk dumanın göründüğü patlama). Fişeklerin patlaması da miktarı 2 bin 750 ton olan amonyumu patlattı (mantar oluşmasına neden olan ikinci ve büyük patlama). Bu miktarın birkaç yüz kilo TNT’ye eşit olduğu belirtiliyor. Patlama Beyrut’ta 4,5 büyüklüğünde bir deprem etkisi yarattı.

İlk patlamalardan sonra liman itfaiyesine haber veriliyor ve söndürme işlemi başlıyor ancak fişeklerin patlamalarının önüne geçilemiyor. Küçük yangını söndürmeye çalışan 10 itfaiyeci büyük patlama ile birlikte muhtemelen ilk ölenler arasında.

Patlama sırasında limanın diğer depolarında bulunan buğday da tamamen imha oldu. Liman harabeye dönmüş durumda ve uzun bir süre hizmet vermeyebilir. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı tutulan liman mal giriş çıkışı açısından Lübnan’ın dünyaya açılan en önemli kapısıydı.

ÇEVREYE ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Gazete Duvar'ın haberine göre, bazı TV kanallarında canlı yayınlara katılan Lübnanlı uzmanlar limandaki diğer ambarlarda bulunan ve bir kısmı imha edilmek üzere bekletilen çeşitli kimyasalların patlama sırasında oluşan dalga ile yayıldığını ve bunun etkilerinin bir süre sonra görülmeye başlanacağını ifade ediyor.

Ölen onlarca ve yaralanan binlerce insan ile birlikte patlama liman ve çevresindeki çok geniş alanları kapsayan semtleri tamamen harabeye çevirdi. Limanda 2-3 km boyunca uzanan depolar ile antrepoların neredeyse tamamı yerle bir oldu. Bu durumun zaten çok zor günlerden geçiren Lübnan ekonomisine ayrıca büyük darbe vuracağı tahmin ediliyor.