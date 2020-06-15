Lübnan halkı ekonomik krize karşı sokakta

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:34

Lübnan'da ekonomik krize karşı düzenlenen protestolar başkent Beyrut ve Trablusşam'da devam ediyor.

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden halk, başkent Beyrut'ta yolsuzluğu kınadı. Beyrut'un merkezinde bir araya gelen binlerce kişi, hayat pahalılığı ve Lübnan parasının dolar karşısındaki değer kaybını protesto etti. Yolsuzluk yapanların yargılanması, ülkeden haksız yere kaçırılan paraların geri getirilmesi ve rejimin düşmesi taleplerini seslendiren kitle, talepleri yerine getirilene dek sokaklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde toplanan kitle ise "Trablusşam, barış kentidir" sloganıyla geçen günlerde yaşanan güvenlik güçlerinin eyleme katılanlara yönelik saldırısını protesto etti. Hayat pahalılığı ve ekonomik krizi protesto ederek yolsuzluk yapanların hesaba çekilmesini istedi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Birkaç aydan bu yana yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç aydan beri karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.