Lübnan'da adalet bakanı da istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin ölümüne, 6 bin kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı üçe çıktı. Enformasyon ve çevre bakanlarının ardından, adalet bakanı da istifasını sundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:46
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Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm basına yaptığı açıklamada, Beyrut limanındaki feci patlamayı gerekçe göstererek, hükümete istifasını sunduğunu söyledi.

Najm, "Sistemde köklü bir değişiklik yapmadan iktidarda kalmak, başarmaya çalıştığımız reformların önünü açmaya yardımcı olmayacak" ifadelerine yer vererek istifasını sundu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Hükümetin geri kalanını da istifaya çağıran Najm, Lübnan'daki krizin boyutu nedeniyle erken seçim çağrısı yaptı.

Ülkede dün de, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ile Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etmişti.


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