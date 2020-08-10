Lübnan'da adalet bakanı da istifa etti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin ölümüne, 6 bin kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı üçe çıktı. Enformasyon ve çevre bakanlarının ardından, adalet bakanı da istifasını sundu.
Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm basına yaptığı açıklamada, Beyrut limanındaki feci patlamayı gerekçe göstererek, hükümete istifasını sunduğunu söyledi.
Najm, "Sistemde köklü bir değişiklik yapmadan iktidarda kalmak, başarmaya çalıştığımız reformların önünü açmaya yardımcı olmayacak" ifadelerine yer vererek istifasını sundu.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Hükümetin geri kalanını da istifaya çağıran Najm, Lübnan'daki krizin boyutu nedeniyle erken seçim çağrısı yaptı.
Ülkede dün de, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ile Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etmişti.
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