Lübnan'da bir bakan daha istifa etti

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:46

Lübnan'da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'in ardından Maliye Bakanı Ğazi Vazni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu. Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 4 bakan istifasını etmiş oldu.

Maliye Bakanı Necm, Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde istifasını açıkladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestolar üzerine bu kararı aldığını söyleyen Necm ve Vazni istifalarını duyuran Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar'dan sonra Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunanisimler oldu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

"İKTİDARDA KALMAMIZ ÇÖZÜM DEĞİL..."

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm basına yaptığı açıklamada, Beyrut limanındaki feci patlamayı gerekçe göstererek, hükümete istifasını sunduğunu söyledi.

Najm, "Sistemde köklü bir değişiklik yapmadan iktidarda kalmak, başarmaya çalıştığımız reformların önünü açmaya yardımcı olmayacak" ifadelerine yer vererek istifasını sundu.

Hükümetin geri kalanını da istifaya çağıran Najm, Lübnan'daki krizin boyutu nedeniyle erken seçim çağrısı yaptı.



