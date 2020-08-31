Lübnan'da hükümeti kurma görevi için Mustafa Edib görevlendirildi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:45

Fuad Sinyora, Temam Selam, Necib Mikati ve Saad el Hariri, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi. Hariri'nin evinde gerçekleşen görüşmede hazırlanan ortak yazılı açıklama Fuad Sinyora tarafından okundu.

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini üstlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Sinyora, parlamentodaki siyasi grupların salt çoğunluğuyla Edib'in bu görevi almasını temenni ettiklerini ifade etti. Sinyora, hükümetin ivedilikle kurulması ve eylem planının hazırlanması gerektiğini belirtti.

Eski başbakanların, Lübnan'ı kurtarmaya yönelik ulusal siyasi çalışmaya odaklandığını dile getiren Sinyora, böylece patlama sonucu yıkım meydana gelen Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme fırsatı bulabileceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında, Meclis'te Şiileri temsil eden Hizbullah ve Emel Hareketi ile siyasi müttefikleri olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin de yarın Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile yürütülecek istişare görüşmelerinde Mustafa Edib'i destekleyeceği haberleri yer aldı.

"AUN MUSTAFA EDİB'İ GÖREVLENDİRDİ"

Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Eski Başbakan Saad el Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Aun'un kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullandı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Aun, görüşmelerin ardından Mustafa Edib'i Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.