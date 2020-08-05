Lübnan'daki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi. Yaralananların sayısının ise 5 bin ulaştığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Hassan, enkaz altında onlarca kişinin hala kayıp olduğunu akardı. Bakan Hassan ayrıca, Lübnan'a ulaşan tüm yardımların özel ve devlet hastanelerine verileceğini belirtti.
Öte yandan limanda 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen facia nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.
Öte yandan Hassan ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla, aynı zamanda koronavirüsle mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini söyledi.
Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin de bugün Lübnan’a gönderileceğini bildiren Koca, Türkiye’nin tüm imkânlarıyla Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti.
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