Lucas Biglia, Karagümrük’te
Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia, Karagümrük’e transfer oldu.
Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia, Karagümrük’e transfer oldu.
Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia’yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Futbola Argetinos Juniors’ta başlayan ve ardından İndependiente’ye transfer olan Biglia, daha sonra Avrupa’da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giymişti. Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesi sona eren Biglia’nın bonservis bedeli bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Takımı’nda oynayıp 1 de gol attı. 2014 Dünya Kupası’nda da final oynadı.
Video Haberler
- Sosyal medya fenomenin videosuna büyük tepki yağdı!
- ABD'de siyah ailelerden 'ırkçılıktan arındırılmış kent'
- Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
- ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu
- Programa damga vurdu: 'Emperyal gazozu mu diyeceğiz?'
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı
- Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın