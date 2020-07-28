Lucescu'da son karar

28 Temmuz 2020 Salı, 11:20

Dinamo Kiev’de Lucescu bilmecesi son buldu. Dün istifa kararı alan tecrübeli teknik adam, kulüp başkanıyla yaptığı görüşmeden sonra istifasından vazgeçti.

BİRLİKTE FIRTINALARA KATLANACAĞIZ

Taraftarların yoğun tepkisine dayanamayıp “Düşmanca tavırlar altında işimi yapamam” diyerek istifa kararı alan Rumen çalıştırıcıya kulüp başkanı Igor Surkis "Sayın Lucescu, birlikte fırtınalara katlanacağız ve sizin gibi deneyimli bir denizciyle yola devam etmek istiyoruz” dedi.

Lucescu ise, başkanın bu sözlerine “Sayın Başkan, sorun yaratmak istemedim. Sizin bu desteğinizin ardından göreve devam ediyorum. Salı günü idmanda görüşürüz” cevabını verdi.

BOYKO'DAN DESTEK

Tecrübeli çalıştırıcaya takım içinden de destek geldi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Denys Boyko Lucescu için "Lucescu'nun kariyerinde neler başardığını herkes biliyor. Tüm takım, Lucescu'nun gelmesinden dolayı mutlu ve bunun doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Taraftarlar sakinleşsin ve lütfen Lucescu'ya destek versinler" dedi.