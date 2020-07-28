Lucescu'da son karar
Geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayan ancak taraftar tepkilerinden dolayı dün istifa kararı alan Mircea Lucescu, Dinamo Kiev başkanıyla yaptığı görüşmeden sonra istifadan vazgeçti.
Dinamo Kiev’de Lucescu bilmecesi son buldu. Dün istifa kararı alan tecrübeli teknik adam, kulüp başkanıyla yaptığı görüşmeden sonra istifasından vazgeçti.
BİRLİKTE FIRTINALARA KATLANACAĞIZ
Taraftarların yoğun tepkisine dayanamayıp “Düşmanca tavırlar altında işimi yapamam” diyerek istifa kararı alan Rumen çalıştırıcıya kulüp başkanı Igor Surkis "Sayın Lucescu, birlikte fırtınalara katlanacağız ve sizin gibi deneyimli bir denizciyle yola devam etmek istiyoruz” dedi.
Lucescu ise, başkanın bu sözlerine “Sayın Başkan, sorun yaratmak istemedim. Sizin bu desteğinizin ardından göreve devam ediyorum. Salı günü idmanda görüşürüz” cevabını verdi.
BOYKO'DAN DESTEK
Tecrübeli çalıştırıcaya takım içinden de destek geldi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Denys Boyko Lucescu için "Lucescu'nun kariyerinde neler başardığını herkes biliyor. Tüm takım, Lucescu'nun gelmesinden dolayı mutlu ve bunun doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Taraftarlar sakinleşsin ve lütfen Lucescu'ya destek versinler" dedi.
Video Haberler
- Aksaray - Nevşehir karayolunda skandal görüntüler!
- Kazada can pazarı! Çarpışmanın ardından yola savruldular
- Üsküdar'da bulundu! Tam 125 santim uzunluğunda
- Korku dolu anlar! Uçak karayoluna böyle çakıldı
- İzmir’de dehşet düşüren kaza anı kamerada
- Pınar'ın katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum