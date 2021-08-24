Lunaparkta 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Bayrampaşa'da bir lunaparkta, 12 yaşındaki kız çocuğuna elle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Olay, 22 Ağustos günü İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Annesi V.K. ile birlikte lunaparka giden A.N.K. (12) ikili oturma sistemi olan bir oyun makinesine bindi. İddiaya göre oyun makinesi tam hareket etmek üzereyken yabancı uyruklu Ali Ekber N. çocuğun yanına oturdu. Ali Ekber N. oyun makinesi dönmeye devam ederken kız çocuğuna elle tacizde bulundu.
Oyun makinesi durur durmaz, ağlamakta olan A.N.K. çığlık atarak annesine koşup olayı anlattı. Annesi de oyun makinesinden inen şüpheli Ali Ekber N.'yi kolundan tutarak kaçmasına engel oldu. Anne V.K.'nin yardım çağrısı üzerine özel güvenlik görevlileri şüpheliyi teslim aldı. Annenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis, şüpheli Ali Ekber N'yi gözaltına aldı.
TELEFONUNDA KADINLARIN ARKADAN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI BULUNDU
Polis, şüphelinin cep telefonun galerisinde farklı tarihlerde farklı kadınların arkadan çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti. Şüpheli Ali Ekber N. emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
TUTUKLANDI
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Alkollüydüm, midem bulandı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Savcı, şüphelinin "Cinsel istismar" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Ali Ekber N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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