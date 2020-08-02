Lunaparkta, 'Niye çok çarptın' kavgası: 4 yaralı

Lunaparkta başlayıp dışarı taşan ve sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada biri bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı. 5 kişi de gözaltına alındı.

AA
02 Ağustos 2020 Pazar, 18:42
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Lunaparklar bayramlarda uğrak yerlerinin başında gelir. Çoğunlukla keyifli anların geçirildiği lunaparklar zaman zaman da gerginliklere sahne olmakta.

Adana’da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir lunaparkta iki grup arasında başlayan ve sonrasında bıçaklı sopalı kavgada birisi bıçakla olmak üzere dört kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken beş kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda kavganın çarpışan otoya binen iki grubun, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıktığını belirledi.


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