Lunaparkta, 'Niye çok çarptın' kavgası: 4 yaralı

02 Ağustos 2020 Pazar, 18:42

Lunaparklar bayramlarda uğrak yerlerinin başında gelir. Çoğunlukla keyifli anların geçirildiği lunaparklar zaman zaman da gerginliklere sahne olmakta.

Adana’da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir lunaparkta iki grup arasında başlayan ve sonrasında bıçaklı sopalı kavgada birisi bıçakla olmak üzere dört kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken beş kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda kavganın çarpışan otoya binen iki grubun, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıktığını belirledi.