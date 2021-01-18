Lütfi Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz." dedi.
Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık."
"Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.
Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek."
"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.
Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz."
"Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."
1-2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 18, 2021
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!