Lütfi Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz." dedi.

AA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 08:48
Lütfi Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz
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Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık."

"Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek."

"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz."

"Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."


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