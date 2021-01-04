Lütfi Elvan'dan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:42
Lütfi Elvan'dan enflasyon değerlendirmesi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler