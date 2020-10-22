Lütfü Türkkan: Özdağ'ın operasyonundan 6 ay evvelinden haberimiz vardı

22 Ekim 2020 Perşembe, 17:00

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevkiyle ilgili son durumun ne olduğunu sorması üzerine, “Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Özdağ, İstanbul İl Başkanı’nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile bu hayat içerisindeki ilişkileri zayıf; ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey’in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Arkadaşlarımızın kongreden çıkan duygusal tepkilerini, bu operasyonlara destek verecek şekilde sürdürmeleri, belki o duygusal tepkilerin ötesine geçmiştir. İYİ Parti çok operasyona uğradı. İddia ediyorum bu da bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye’nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir” dedi.

Türkkan, “Bir kişinin disipline sevk edilmek istenmesinin önünde engel yok, bu istenebilir, benim için de istenebilir, bunu parti kurulları değerlendirir ama biz demokrasinin iliklerine kadar işletildiği bir partiyiz. Bu, bizim geçmişte demokrasi mücadelesi vererek bir parti kurduğumuzdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

‘83 MİLYON İNSAN SARAYA ÇALIŞIYOR’

İktidarı ekonomi yönetimi üzerinden eleştiren Türkkan, IMF ve OECD'nin bu yıl Türkiye'nin küçülmesini öngörürken, ekonomiyi yönetenlerin binde üç büyümeden bahsettiklerini belirtti. Türkkan, "IMF ve OECD mi yoksa ekonomiyi yönetenler mi yalan söylüyor" diye sordu.

"AK Parti ekonomiyi yönetmiyor, yoksulluğu yönetiyor; AK Parti, insanları yoksullaştırıyor ve onlara yardım ederek oy devşiriyor. AK Parti'nin ekonomi politikası bu" iddiasında bulunan Türkkan, "Saray ve şürekasının saltanat sürmeye devam ettiğini bütçede gördük. 83 milyon insan saraya çalışıyor" dedi.

Milletin gerçek enflasyonunun "yüzde 35-40 arası" olduğunu öne süren Türkkan, kimsenin aklına asgari ücretten alınan verginin sıfırlanmasının gelmediğini; "iktidarın yüreğinin sadece yandaşları için attığını" söyledi.

‘ORADA BİLE KENDİLERİNİ ARAP ZANNEDİYORLAR’

AK Parti Gençlik Kolları'nın "Siz kimsiniz" diye bir video hazırladığını belirten Türkkan, "Orada Türk olduklarını unutmuşlar. Türk ne zaman deveye binmiş? Türk, ata biner. Orada bile kendilerini Arap zannediyorlar. Türk tarihinde at var, deve yok" görüşünü dile getirdi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkkan, erken seçimle ilgili bir soruya, "Ekmeği, askıya çıkarttılar. Bu, insanlar ekmeğe muhtaç demek. Seçimden başka çare yok, sadece ayak sürüyorlar. 2021 yılı seçimsiz bitmeyecek" karşılığını verdi.