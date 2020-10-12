Maaşlar dolara endekslensin
Doların 8 liraya, euronun da 10 liraya dayanması üzerine memurlar toplusözleşme masasının yeniden kurulmasını istedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Bıçak kemiğe dayandı. Emekçinin kayıpları giderilmeli” dedi.
Hamzaçebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayını da içeren 9 aylık dönemi ilgilendiren Hazine nakit gerçekleşmelerine göre, eylülde gelirin 78.1 milyar lira, faiz ödemesinin 14.8 milyar lira, faiz dışı dengenin 16.4 milyar lira, nakit dengesinin de 30.8 milyar lira olduğuna dikkat çekti.
Hamzaçebi, "Her dönemin bir öncekinden daha kötü olarak devam ettiğini, ekonomi iyi deği. Uydurma güven endeksleri ile algıyı yönetmeyi iyi yapan AKP’nin, emekçinin sırtına daha fazla yük bindirerek faiz lobisini beslemeye devam ettiğini" bildirdi.
Gelecek adına endişe yaşadıklarını kaydeden Hamzaçebi, “Milli gelir kaynakları üç beş faiz lobisine değil yoksulluk sınırının altında yaşayan, maaşını dolar olarak almayan milyonlarca emekçiye aktarılmalıdır. Bıçak kemiğe dayanmış bulunmaktadır. Emekçilerin kayıpları giderilmeli, maaşları dolara endekslenmelidir” dedi.
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