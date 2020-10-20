Mabel Matiz, 'Toy' klibinin çekimlerinde aç-susuz bırakılan dansçılara ilişkin açıklama yaptı

20 Ekim 2020 Salı, 09:34

Mabel Matiz, "Toy" isimli yeni şarkısının klibinde oynayan ve çekimlerin ardından yaptıkları açıklama ile çalıştırıldıkları insanlık dışı koşullara isyan eden dansçılarla ilgili açıklama yaptı.

Klibin çekimlerinin sıkıntılı geçtiğini kabul eden Mabel Matiz, çekimler için anlaştıkları firmanın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ve firmayla iş akitlerinin sonlandırdıklarını açıkladı.

"Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım" diyen Mabel Matiz'in açıklaması şöyle:

"Biliyorsunuz, iki gün önce yeni şarkım Toy, video klibiyle beraber yayınlandı. Sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Gönülden gönüle böyle aramız buluşabildiğimiz için kendimi şanslı sayıyor ve mutlu oluyorum. Sağolun. Emeği geçen herkes tekrar sağolsun. Şarkı da klip de, artık kendi özgür yollarındalar.

"Toy" klibimizin çekimleri oldukça dertli geçti, şarknın adını hatırlatan cinsten zorluklarla hem de. Hayat yolunda bazen, önceden asla kestiremeyeceğimiz, zorlayıcı anlar zamanlar olabiliyor. Bilirsiniz. Bir işin ne kadar profesyonel olursak olalım, yolumuza çıkan sıkıntılardan geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bunca senenin sonunda benim halen görüp deneyimlediğim şey bu.

Söz konusu birkaç günlük çekimde, bütün ekip olarak, benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.

Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık. Bu sebeple söz konusu firmayla iş akdimizin sona erdirildiğini biliyorum. Bu sırada yaşanan sıkıntıların bazısını ben kendim de yaşayıp bunlara şahit olurken, bazı detaylara ise sonradan, ekibim aracılığıyla vakıf oldum.

Aynı gün klibin ruhuna ve iklimine bütün enerjileriyle yön veren 22 performans sanatçısı arkadaşımın da, diğer herkes gibi büyük sıkıntılar yaşadığı bilgisine ve bunun detaylarına sonradan, oldukça üzülerek vakıf oldum. Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin inisiyatif almasını istedim ve sağladım.

Aradan geçen yaklaşık 3 ay zarfında performans sanatçısı arkadaşlarımla benim herhangi bir iletişimim olmadı. Konuyla ilgili diğer detayları ben de lansman günü sosyal medyadan takip ettim.

Mağduriyetlerini haklılıkla dile getiren sanatçı arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu buradan paylaşmak isterim."

NE OLMUŞTU?

16 Ekim'de "Toy" isimli yeni şarkısını yayımlayan Mabel Matiz'in, klibinde rol alan dans ekibi sosyal medyadan isyan etmişti.

Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını açıklayan ekip, yaptıkları açıklamada çalışma koşullarını şöyle anlatmıştı:

"Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!"