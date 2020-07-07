Maç oynanırken futbolcuları şaşırtan olay!

07 Temmuz 2020 Salı, 20:32

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da oynanan maçın 4. dakikasında futbolcuları şaşkına çeviren ilginç bir olay yaşandı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında ilginç an! Futbolcular şaştı kaldı

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında, oyunun durmasına neden olacak bir olay yaşandı. Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi ile girdiği ancak daha sonrasında ofsayt nedeniyle kesilen pozisyon sonrası, Eryaman Stadyumu’nun çimlerini sulayan fıskiyeler bir anda çalışmaya başladı.

Futbolcuların şaşkın bakışları arasında çimleri sulamaya başlayan fıskiyeleri futbolcular ayakları ile kapatmaya çalıştı. Kimsenin beklemediği bir anda kazara çalışmaya başlayan fıskiyeler, görevliler tarafından sonlandırıldı.

Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in,"fışkiye.." açıklamasına göndermeler yapıldı.

Görsel kaynak: Skor