Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey yüzde 11 Türk çıktı

“Halsey” olarak bilinen Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane, İnstagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı.

Hasley’in paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bir Türk hayranının Twitter’da “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına da duyarsız kalmayan Hasley, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" dedi.

I grew up thinking I was part Hungarian. But I did a DNA test and it turns out I’m not too much Hungarian, I am actually Turkish! Only 11% but enough to love baklava O?