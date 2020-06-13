Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey yüzde 11 Türk çıktı

Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, Twitter hesabında bir Türk hayranının baklavayı Türkiye’de yemesini tavsiye etmesi üzerine verdiği cevapta DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını söyledi

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:53
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“Halsey” olarak bilinen Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane, İnstagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı.

Hasley’in paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bir Türk hayranının Twitter’da  “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına da duyarsız kalmayan Hasley, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" dedi.

Halsey’in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye’ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı.


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