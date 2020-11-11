Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
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