Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:26
Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
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Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.


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