Maçoğlu: En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz
Koranavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Merhaba dostlar,sağlık durumum gayet iyi. Ailemle beraber 14 günlük karantina sürecimiz devam ediyor" dedi.
Koranavirüs tedavisinin tamamlandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün de sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Maçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:
"Merhaba dostlar,sağlık durumum gayet iyi. Ailemle beraber 14 günlük karantina sürecimiz devam ediyor.
Bunun yanında belediyemizde işler rutin olarak devam ediyor. Bu süreçte halkımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takması elzemdir.
Yine bu süreçte bizi yanlız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.
En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz"
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