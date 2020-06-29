Komünist Başkan Maçoğlu'ndan, sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Covid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.
Hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisinin tamamlandığını belirten Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi" dedi.
'HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR'
Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
'MASKE UYARISI'
Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı.
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