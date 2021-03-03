Macron, Ali Bumincil’in işkenceyle öldürüldüğünü kabul etti
Fransa, Cezayir direnişinin sembol isimlerinden Avukat Ali Bumincil'in 1957'deki Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi sırasında Fransız ordusu tarafından işkenceyle katledildiğini kabul etti.
Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avukat Bumincil’in intihar iddialarının aksine işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, kolonyal sisteme başkaldıran Buminci'nin, Fransız General Paul Aussaresses'in emriyle Fransız askerlerince alıkonulduktan sonra gizli bir yere götürüldüğü, burada kendisine işkence edildiği, ardından 23 Mart 1957'de katledildiği aktarıldı.
BUMİNCİL'İN ÇOCUKLARINA AÇIKLADI
Macron'un dün Elysee Sarayı'nda görüştüğü Bumincil'in çocuklarına, babalarının "intihar ettiği" iddialarının aksine Fransız sömürge güçlerince öldürüldüğünü itiraf ettiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının bu itirafı Fransa adına yaptığını ilettiği bildirildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Fransa'nın sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı'na ilişkin tarihçi Benjamin Stora'nın 20 Ocak'ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak bu kararı aldığı belirtildi.
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