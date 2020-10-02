Macron Doğu Akdeniz’i öne sürdü: “Türkiye’ye yaptırım aralıkta uygulanabilir”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz meselesinde yapıcı bir tutum ortaya koymaması halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini" öne sürdü.
Ankara ile sık sık atışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zirvesinin birinci gününde yaptığı açıklamada "Ankara'nın diyalog çağrımıza yapıcı yanıt vermemesi ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik tek taraflı adımlardan vazgeçmemesi halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda mutabakat sağladık" dedi.
AB'nin ticaret ve göç alanında iş birliği yaparak Ankara'yla ilişkileri normalleştirme konusunda bir girişimde daha bulunma niyetinde olduğunu kaydeden Macron, ancak AB'nin üye ülkelerin çıkarlarından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.
Sputnik’in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini' söylerken, 'soruna barışçı çözüm bulunmasında kararlı olduklarını' vurgulamıştı.
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