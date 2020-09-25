Bloomberg: Erdoğan, Macron’dan hava savunma sistemine dahil olmayı istedi

25 Eylül 2020 Cuma, 16:31

Bloomberg'in Ankara ve Paris merkezli isimsiz üst düzey resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve söz konusu görüşmede, Fransız Eurosam’ın SAMP/T füze savunma sistemi üretimine katılmak istediği iddia edilen Erdoğan'ın, Macron’dan, Türkiye'ye yönelik muhalefeti bırakmasını istediği öne sürüldü.

Öte yandan Elysee Sarayı’ndan ismini açıklanmayan bir yetkili “Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine karşılık olarak Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını netleştirmesini istediğini söyledi” yorumunu yaptı. Yetkili, Macron’un Avrupa yapımı savunma sisteminin temin edilmesinden önce bu konunun netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN GERİ ADIM ATMADI

Söz konusu haberde Türkiye’nin ABD'den istediği Patriot sisteminin verilmemesiyle birlikte, Batı’daki diğer müttefiklerinin kapısını çaldığı öne sürüldü. Haberde, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkisini test etmişti. Ankara henüz Rus ekipmanları aktive etmedi ve Erdoğan da yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmadı” ifadesi yer aldı.