'Mad Max: Fury Road'da kullanılan araçlar açık artırmaya çıkıyor

12 Eylül 2021 Pazar, 13:38

Yönetmen George Miller’in 2015 yapımı bilim kurgu filmi “Mad Max: Fury Road”da kullanılan 13 araç, Avustralya’da Lloyds Müzayede Evi’nin 25-26 Eylül’de çevrimiçi düzenleyeceği açık artırmada satışa sunulacak. Araçlar arasında, Furiosa’nın kullandığı “War Rig” ile ateş saçan gitaristi taşıyan “The Doof Wagon”un yanı sıra filmdeki isimleriyle “Gigahorse”, “Razor Cola”, “Nux Car”, “Jag Flamer”, “Pole Car” ve “Fire Car” yer alıyor.

Araçlar, filmde kullanıldıkları şekilde, aksesuarlarıyla birlikte açık artırmaya çıkacak. Araçların ödemesi, kripto para birimi dahil herhangi bir para birimi üzerinden yapılabilecek.

Tom Hardy ve Charlize Theron’un oynadığı “Mad Max: Fury Road”, dünya genelinde 375 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Kaynak: AjansBizim