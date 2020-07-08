Madagaskar'da dinozorların atası olduğu düşünülen minyatür bir dinozor bulundu

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:40

Bilim insanları, Kongonafonun kalçadan 10 cm yüksekliğinde olduğunu belirtti. Bu tür, 237 milyon yıl önce Triyasik dönemde Madagaskar'ın güneybatısındaki taşkınyatağı bölgesinde yaşadı.

Reuters'ın haberine göre Kongonafonun uzun bacaklı, iki ayaklı bir avcı tür olduğu tahmin ediliyor. Dişlerinin küçük, konik ve keskin olmayan şekli ve üzerlerinde yapılan mikroskopik incelemeler, bilimsel ismi "küçük böcek katili" anlamına gelen Kongonafon'un böcekler ve diğer küçük omurgasızlarla beslendiğini gösteriyor.

Kongonafonun, evrimsel kökeni dinozor ve büyük uçan sürüngen pterozorlara çıkan Ornitodira adlı bir gruba ait olduğu belirtiliyor.

Birgün'de yer alan habere göre, ulusal Bilimler Akademi Bildirilerinde yayınlanan bu araştırmanın baş yazarı olan Kuzey Karolina Doğal Bilimler Müzesinden Paleontolog Christian Kammerer, “Vücut ebatının istatistiki analizine dayanarak, dinozor ve pterozorların minyatür bir atadan evrildiğini ileri sürüyoruz" diye belirtti.

Araştırmanın diğer yazarı olan, New York Amerikan Doğa Tarihi Müzesinden paleontolog John Flynn ise “Küçük atalardan jigantizmin (devlik) evrilmesi fosil kayıtlarında yaygın olmayan birşey değildir" diye belirtti.

Dinozorlar ve ptezorlar ilk olarak kabaca 230 milyon yıl önce ortaya çıktılar. İlk dinozor Hererazaurus, yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı. İlk pterozor Eudimorfodob ise güvercin boyutlarındaydı. Her ikisi de sonunda dev boyutlara ulaştılar. Pterozor Quetzatkoatlusun bir kanat boyu, F-16'ya benzer bir şekilde 10,5 metreydi. Dinozor Argenrinozorus ise yaklaşık 35 metre uzunluğuna ulaşmıştı.