Maddenin Halleri Altın Portakal’da
Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, Öykü Canlı ve Aslı Erdem’in üstlendiği Maddenin Halleri, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak ve yarın akşam 19.20’de AKM Amfi Tiyatro’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Bağımsız sinema dergisi Filmuforia’nın dört yıldız vererek “Yenilikçi ve benzersiz bir şiirsel deneme” sözleriyle bahsettiği film, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki gündelik hayatı mercek altına alıyor ve sağlık çalışanlarının hastane çatısı altında olup bitenle başa çıkabilme yetilerini izliyor.
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