Maddenin Halleri Altın Portakal’da

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

Bağımsız sinema dergisi Filmuforia’nın dört yıldız vererek “Yenilikçi ve benzersiz bir şiirsel deneme” sözleriyle bahsettiği film, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki gündelik hayatı mercek altına alıyor ve sağlık çalışanlarının hastane çatısı altında olup bitenle başa çıkabilme yetilerini izliyor.