‘Maden şirketi mi kuralım?’

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Projesine yardım yapılmayan tiyatrolar arasında yer alan Samsun Sanat Tiyatrosu (SST) Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem, “Mesele demek tiyatro yapmak değilmiş. İnşaat, emlak, maden arama gibi işler yapan bir şirket kurup müracaat etmemiz lazım. Memleket İstanbul’dan ibaret değil. Bu coğrafyanın dört bir yanında acı çeken ve sesini duyuramayan sanatçılar var. Biraz itina ile araya bir iki Anadolu’da sanat yapmaya çalışan kurumların adları sıkışsa iyi olur diye düşünüyorum!” diye konuştu.