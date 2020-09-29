‘Maden şirketi mi kuralım?’
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara yapacağı destek kampanyasından yararlanan kurumlar arasında akaryakıt, gıda, inşaat, emlak ve maden arama şirketi gibi tiyatroyla ilgisi olmayan sektörlerin yer almasına tepki geldi.
Projesine yardım yapılmayan tiyatrolar arasında yer alan Samsun Sanat Tiyatrosu (SST) Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem, “Mesele demek tiyatro yapmak değilmiş. İnşaat, emlak, maden arama gibi işler yapan bir şirket kurup müracaat etmemiz lazım. Memleket İstanbul’dan ibaret değil. Bu coğrafyanın dört bir yanında acı çeken ve sesini duyuramayan sanatçılar var. Biraz itina ile araya bir iki Anadolu’da sanat yapmaya çalışan kurumların adları sıkışsa iyi olur diye düşünüyorum!” diye konuştu.
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