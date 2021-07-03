Maden suyunun faydaları nelerdir? Maden suyu zayıflatır mı?
Maden suyu, içerdiği zengin mineraller ve karbondioksit gazı ile birlikte yeraltındaki çatlaklardan yol bularak yeryüzüne çıkar ve tamamen doğaldır. Bu nedenle vücuda sayısız faydası vardır. İşte maden suyunun yararlarından bazıları…
İlk çağlardan bu yana sağlık amacıyla kullanılmakta olan maden suları; milattan önce Hititler, Frigyalılar daha sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında şifa amaçlı kullanılmıştır. Ancak Türkiye’de maden suyu genellikle hazmı kolaylaştırıcı bir ürün olarak, sadece yemeklerden sonra tüketiliyor. Aslında sandığımızdan daha faydalı ve günlük yaşantımızda ihtiyacımız olan sıvılardan biri.
İşte maden suyunun bilinmeyen faydaları…
- Maden suyundan bulunan kalsiyum, kemik yapısı, florür ise ağız ve diş sağlığı için oldukça yararlı.
- Kadınlarda osteoporoz sorununu az da olsa hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca regl dönemlerini daha rahat geçmesini sağlayabilir.
- İçerdiği karbondioksit gazı sebebi ile hazmı kolaylaştırdığı gibi mide bulantısını da önleyebilir.
- Maden suyu cilde de uygulanabilir. Böylece cildi canlandırmaya da yardımcı olabilir.
- Yaz döneminde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koymak için maden suyu tüketilebilir. Her gün 1 veya 2 maden suyu içilmesi günlük mineral ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilir.
- Maden suları içerdiği mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirime yardımcı olur ve mideyi de rahatlatır. Bu nedenle diyetlerde önerilebilir. Ancak meyve aromalı maden sularının büyük çoğunluğu rafine şeker içerir. Bu nedenle zayıflama programlarında ve şeker hastalığı gibi durumlarda tüketilmemelidir.
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