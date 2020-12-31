Madenci tepkiler üzerine geri adım attı

31 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Gazetemizin gündeme getirdiği Nurhak ilçesinde yapılmak istenen alüminyum ve demir madeni projesi için Mehmet Karagüllü’nün mevzuata aykırı ruhsat aldığı haberinin ardından olumlu bir gelişme yaşandı. “Maden ocağı istemiyoruz” diyen bölge halkının ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ın mücadelesi sonuç verdi. Tepkiler üzerine Mehmet Karagüllü maden ocağı için aldığı ruhsatın iptal edilmesi için Kahramanmaraş Valiliği’ne başvurdu. Valilik başvuruyu kabul ederek ruhsatı iptal etti.

“Rant karşısında köylü kazanmıştır” diyen Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, bölge halkının kararlı duruşu ve haklı talebi sayesinde Karagüllü’nün geri adım attığını belirtti. Bozan, “Nurhak’ta beş mahallenin ortasına kurulacak maden projesi ruhsatı terk talebine istinaden iptal edildi. Nurhak halkının kararlı duruşu ve haklı talebi geri adım attırmıştır. Bu durum halkımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Nurhak kazanmıştır, Çevre kazanmıştır, hayvansal üretim kazanmıştır. Rantın karşısında köylü kazanmıştır. Nurhak yok olmaktan kurtulmuştur. Halkın yerel yönetimlerin görüşünün alınmadan yapılan işin sağlıklı olmayacağı ortaya çıkmıştır. Nurhak bizim, çevre bizim, doğa bizim, bu ülke bizim lütfen zarar veren projelerde elbirliğiyle karşı koyalım ki böyle güzel haberler alalım” diye konuştu.