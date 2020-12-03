'Madenciler Covid-19 salgınında ölümle burun buruna çalışıyor'
Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye’deki madencilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek, “Madencilik zaten ölümü hissederek yaşanan bir meslek, koronavirüsle beraber madenciler topluca servise bindirilerek, topluca çalıştırılarak ölümle burun buruna getiriliyor. İşçiler çaresiz, yalnız ve ölümle burun buruna çalışıyorlar” diye konuştu.
Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinden tazminat alacakları için Ankara’ya yürümek isterken defalarca kollu görevlileri tarafından engellenen madenciler 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne buruk giriyor. Türkiye’deki 210 bin maden işçisinin çalışma koşullarına dikkat çeken madenciler, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciayı hatırlatıyor.
Madencilerin örgütlendiği Bağımsız-Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madencilerin iş kazalarının yanı sıra meslek hastalıklarında da hayatını kaybettiğini belirterek, koronavirüs pandemisi döneminde madencilerin sağlığının daha kötüye gittiğine dikkat çekti. Aksu, “Madencilik zaten ölümü hissederek yaşanan bir meslek, koronavirüsle beraber madenciler topluca servise bindirilerek, topluca çalıştırılarak ölümle burun buruna getiriliyor. İşçiler çaresiz, yalnız ve ölümle burun buruna çalışıyorlar” dedi.
Haklarını alamadığı için Ankara’ya yürümek isteyen madencilerden Dursun Turan “İnanıyorum ki devletimiz 8-10 senedir alamadığımız tazminatlarımızı onaylar, alırız” derken, Süleyman Salık “Yaşanmış üzücü olaylar oldu. Hayatlarını kaybeden madenci arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
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