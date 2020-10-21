Madenciler hakları için yollarda, hükümet şirketlere kolaylık peşinde
Meclis’te görüşülecek yasa teklifi ile maden şirketleri için bürokratik engeller kaldırılacak, ruhsat süreleri bakan onayı ile uzatılabilecek.
Tazminatlarını alamayan madencilerin Ankara’ya yapmak istedikleri yürüyüş engellenmeye devam ederken, Meclis’te ise şirketlere kolaylık getiren, cezaları hafifleten yasa teklifi ele alınacak.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, işlettikleri madenlerde işçilerin ölümüne, sakat kalmasına neden olan, yıllarca çalıştırdıkları halde madencilerin tazminatlarını ödemeyen şirketlerin, kurdukları paravan şirketler aracılığı ile hâlâ devletten ihale alıp, kömür madenlerini işlettikleri iddialarına dikkat çekti.
ŞİRKETE ŞEFKATLİ, İŞÇİYE SERT
Maden Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifinin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşüleceğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Bu değişiklik ile maden şirketlerine bazı kolaylıklar getirilecek, bürokratik engeller kaldırılacak, cezalar hafifletilecek, ruhsat süreleri bakan onayı ile uzatılabilecek. Maden şirketlerine bu kadar şefkatli yaklaşan devletin, hakkını arayan madenciye karşı sert tutumu kabul edilemez” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...
Video Haberler
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
- Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...