Madenciler hakları için yollarda, hükümet şirketlere kolaylık peşinde

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Tazminatlarını alamayan madencilerin Ankara’ya yapmak istedikleri yürüyüş engellenmeye devam ederken, Meclis’te ise şirketlere kolaylık getiren, cezaları hafifleten yasa teklifi ele alınacak.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, işlettikleri madenlerde işçilerin ölümüne, sakat kalmasına neden olan, yıllarca çalıştırdıkları halde madencilerin tazminatlarını ödemeyen şirketlerin, kurdukları paravan şirketler aracılığı ile hâlâ devletten ihale alıp, kömür madenlerini işlettikleri iddialarına dikkat çekti.

ŞİRKETE ŞEFKATLİ, İŞÇİYE SERT

Maden Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifinin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşüleceğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Bu değişiklik ile maden şirketlerine bazı kolaylıklar getirilecek, bürokratik engeller kaldırılacak, cezalar hafifletilecek, ruhsat süreleri bakan onayı ile uzatılabilecek. Maden şirketlerine bu kadar şefkatli yaklaşan devletin, hakkını arayan madenciye karşı sert tutumu kabul edilemez” diye konuştu.