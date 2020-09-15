Madende virüs: Üretim durduruldu, işçiler karantinaya alındı

Zonguldak’ta özel maden ocağında koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alındı. Üretimin durduğu maden ocağında çalışan 40 işçi evlerinde karantina altına alındı.

(İHA)
15 Eylül 2020 Salı, 16:39
Madende virüs: Üretim durduruldu, işçiler karantinaya alındı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren Gelik Madencilik'te çalışan 1 mühendis ve 3 işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine maden ocağında üretim durduruldu.

Filyasyon çalışması sonucunda işçilerle aynı vardiyada çalışan işçiler de evlerine gönderilerek toplam 40 işçi aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

Pozitif çıkan personel ile karantinada bulunan diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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