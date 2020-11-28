Maduro: Maradona, Venezuela halkına yiyecek yardımında bulunmamız için destek oldu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın Venezuela halkına birçok kez destek olduğunu belirtti.
Nicolas Maduro, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın, ülkesine gıda desteği dahil özel konularda çeşitli yardımlarda bulunduğunu belirtti.
Venezuela basınında çıkan habere göre, çarşamba günü hayatını kaybeden Maradona'nın "hassas bir insan" olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'da yaşanılan problemlerin çözümü için Maradona'nın birçok kez girişimde bulunduğunu aktardı.
HAKSIZLIĞA KARŞI DİK DURUŞ SERGİLEDİ
Sputnik’in aktardığına göre Maduro, Maradona'nın haksızlığa ve adaletsizliğe karşı dik duruş sergilediğine işaret ederek, "Her zaman olduğu gibi, hareket halindeydi ve bizim yanımızdaydı. Venezuela halkına yiyecek yardımında bulunmamız için bize birçok kez destekte bulundu. Büyük Diego, daima detaylara dikkat eden, duyarlı, sevgi dolu ve zalimliğe karşı asil ruhlu bir adamdı" ifadesini kullandı.
Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
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