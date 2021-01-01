Mafya lideri Çakıcı’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye kutlama mesajı
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medyadan yayınladığı mesajla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğum gününü kutladı. Mafya lideri Çakıcı Bahçeli’ye ‘dünya Türklüğünün efsanevi lideri son Türkmen Beyi’ diye hitap etti.
Organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı. Çakıcı mesajında şunları belirtti:
“Bu kutlama cuma gününe denk geldiği için Aziz milletimizin ve İslam dünyasının cuma gününü kutlar, başta sayın devlet başkanımızın ve Türk milletinin bekasına ömrünü adamış dünya Türklüğünün efsanevi lideri son Türkmen Beyi liderimiz değerli ağabeyim Sayın Bahçeli'nin ve Aziz Türk milletinin yeni yıllarını kutlarken milletimize İslam dünyasına 2021 yılının hayırlara vesile olmasını dilerim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”
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