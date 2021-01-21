Mafya lideri Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme Çakıcı'nın ifadelerini ‘eleştiri’ olarak değerlendirdi.

ANKA
21 Ocak 2021 Perşembe, 16:31
Mafya lideri Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 

Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çakıcı'nın ifadeleri "eleştiri" olarak yorumlanarak, beraat kararı verildi. 

Çakıcı’yı Kırıkkale’de kalabalık bir grup karşıladı. Keskin Belediye Başkanı AKP’li Dede Yıldırım’ın makamında ağırladığı Çakıcı, kahve içip yanındakilerle sohbet etti. Çakıcı daha sonra yakın arkadaşı eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Üzeyir Çakmaktaş ve iş adamı Derya Kürkçüoğlu ile yemek yedi. Çakıcı ayrıca iş adamı  Ramazan Ayanoğlu’nu da ziyaret etti. Çakıcı çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. 


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