Mafya lideri Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme Çakıcı'nın ifadelerini ‘eleştiri’ olarak değerlendirdi.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çakıcı'nın ifadeleri "eleştiri" olarak yorumlanarak, beraat kararı verildi.
Çakıcı’yı Kırıkkale’de kalabalık bir grup karşıladı. Keskin Belediye Başkanı AKP’li Dede Yıldırım’ın makamında ağırladığı Çakıcı, kahve içip yanındakilerle sohbet etti. Çakıcı daha sonra yakın arkadaşı eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Üzeyir Çakmaktaş ve iş adamı Derya Kürkçüoğlu ile yemek yedi. Çakıcı ayrıca iş adamı Ramazan Ayanoğlu’nu da ziyaret etti. Çakıcı çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası
Video Haberler
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası