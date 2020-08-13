Maganda Kurbanı Genç Vefatının 3. yıl dönümünde anıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 19:39

Ahmet Emre Çavuş Vefatının 3. yıl dönümünde Gazi mahallesinde kabri başında koronavirüs pandemisi sonrası sosyal mesafe kontrolünde dualar ile anıldı.

Ahmet Emre Çavuş, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde 2 Ağustos 2015 akşamı, arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla boynundan yaralandı.

Omuriliğinin zedelenerek, vücudunun yüzde 99’unun felç kalmasına neden olan olay gerçekleştiğinde, henüz 17 yaşındaydı... Tabancadan çıkan kurşunla vurulmasının ardından ilk 7 ayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 2 yıl tedavi gören Çavuş, 13 Ağustos 2017’de de vefat etti.

"Oğlumuz, 2 yıl mücadele etti ama sonunda çektiği onca acıya dayanamadı. Baba Bülent Çavuş, yaklaşık 5 yıldır oğullarının vurulmasından sorumlu olan kişi ya da kişilerin yakalanıp, adaletin yerini bulması için gösterdikleri tüm uğraşların sonuçsuz kaldığını anlattı. Evladın öldü mü sen de ölüyorsun, sadece yerin farklı oluyor. Oğlumuz toprağın altında, biz de aslında öldük ama toprağın üstündeyiz, tek farkımız bu. Bir evlat öldüğünde aslında tüm aile ölüyor. Oğlumun mezarına onun neden öldüğünü yazdım. İnsanlar bu çocuk neden ölmüş görsün diye oğlumun kabrine iki tabela koydum. Girenler o yazıyı okuyup, dua edip, ondan sonra yakınlarının mezarına gidiyor. İçişleri Bakanlığı'na soruyorum: Oğlum Ahmet Emre Çavuş'u kim öldürdü? Her maganda kurşunu haberinde aynı acıyı yaşıyoruz. Yeni Emreler de ölmesin. Başka aileler de bu acıyı yaşamasın.

ANNE ZEYNEP ÇAVUŞ: “NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ Kİ, OĞLUMUN KATİLİ 5 YILDIR BULUNAMADI?”

Ahmet Emre’yi Vuran Zanlı Beş Yıldır Yakalanmadı Babası Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu Başkanı Gazeteci Bülent Çavuş ve Annesi Zeynep Çavuş Oğullarını Vefatından Sonra 5 yıldır Hukuk mücadelesi veriyorlar Annesi Zeynep çavuş’’ Ben 41 yaşında evlat acısı yaşadım. Vurulduğu günden itibaren 2 yıl evine gelemedi oğlum. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, oğlumun katili 5 yıldır bulunamadı? Evladın ölünce her doğum gününde, her mezara gittiğinde aynı şeyi yaşıyorsun. Tek dileğim, oğluma bunu yapanın cezasını çekmesi. Oğlum mezarında rahat uyusun. 19 yaşında toprağın altında yatırıp, sorumlusunu bulamadıkları için bu dünyadaki adalete güvenmiyorum. İlahî adalete sığındım. Sorumlunun yargılanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. “50 kuruşluk kurşunla gencecik evladımız gitti. Çocuğumuzu vuran hala bulunamadı. Tek dileğimiz suçlunun bulunması” diyen Çavuş, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere devlet görevlilerine bu işin üstüne gidilmesi çağrısı yaptı.

AHMET EMRE ÇAVUŞ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesinde dünyaya geldi. İlk orta eğitimini yaşadığı mahallede tamamladı. Lise eğitimini GOP Sağlık Meslek Lisesinde başladı.

11. Sınıf öğrencisiyken 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan Ahmet Emre Çavuş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 ay yoğun bakımda tedavi gördü.

Bu zor tedaviyi başarıyla geçen genç daha sonra Şişli'de Ornöram Fizik Tedavi Merkezinde 1 Yıl 5 Ay fizik tedavi gördü.

Ara ara değişik hastanelerde kısa süreli tedaviler gören Ahmet Emre 21 Haziran 2017 günü ameliyat için tekrardan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 büyük ameliyat geçirdi.

Ameliyatlar başarılı geçti. 13 Ağustos 2017 gece aniden fenalaşan Ahmet Emre sabah 06:20 vefat etti. Ahmet Emre’yi Vuran Zanlı Beş Yıldır Yakalanmadı Babası Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu Başkanı Gazeteci Bülent Çavuş ve Annesi Zeynep Çavuş Oğullarını Vefatından Sonra 5 Yıldır Hukuk mücadelesi veriyorlar

Ahmet Emre 2 yıl 11 gün yaşamak için büyük mücadele verdi.