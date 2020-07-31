Mahalle basmacıların derbisi!

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:12

Futbolda derbiler ünlüdür.

Her ülkenin aynı kent takımları arasındaki rekabet bazen büyük olaylara sahne olur.

Örneğin İstanrbul'da Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbileri çok konuşulur. Ama İstanbul'un bir derbisi daha vardır güvenlik güçlerine soğuk terler döktüren.

İşte Karagümrük'ün lige dönüşü de bir derbiyi anımsattı.

Karagümrük'ün Süper Lİg'e dönüşü tarihin tozlu raflarındaki bir derbiyi yeniden canlandıracak.

Kasımpaşa - Karagümrük 'Mahalle Basmacılar' futbolumuzun en önemli semt rekabetlerindendir. Birbirlerinin mahallelerini basacak kadar ileri gitmişlikleri vardır, kimi çok canlar yanmıştır.