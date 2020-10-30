Mahalle muhtarı cinsel saldırıdan tutuklandı

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesi Hürriyet Mahallesi muhtarı Mustafa Kalaycı (48), dört erkek çocuğuna ve üç kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Savaş Kalkan
30 Ekim 2020 Cuma, 05:30
Mahalle muhtarı cinsel saldırıdan tutuklandı
Abone Ol google-news

Kalaycı, mahallede bulunan bir ilkokulun kantinini ve öğrenci servisini işletiyordu. İddiaya göre Kalaycı, servise bindirdiği çocukları ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu. 

Soruşturma ise dört öğrencinin yaşadıklarını anlatmasıyla başladı. Kalaycı’nın üç kadına yönelik de cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler