Mahalle muhtarı cinsel saldırıdan tutuklandı

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Kalaycı, mahallede bulunan bir ilkokulun kantinini ve öğrenci servisini işletiyordu. İddiaya göre Kalaycı, servise bindirdiği çocukları ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu.

Soruşturma ise dört öğrencinin yaşadıklarını anlatmasıyla başladı. Kalaycı’nın üç kadına yönelik de cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi.