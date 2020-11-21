Mahershala Ali: 'Dini inancım gereği seks sahnesinde yer almam'

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:25

Mahershala Ali

1999’da İslam inancını benimseyen oyuncu, 2017’de "Moonlight" (Ay Işığı) filmindeki rolüyle yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanarak heykelciği alan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Ali, katıldığı bir podcast programında 2008 yapımı David Fincher filmindeki Tizzy Weathers rolüyle ilgili şunları söyledi: "O dönemdeki menajerim aradı ve ‘Mahershala rolü aldın’ dedi. Ben de ‘Yalnız bir şey var… Karakterlerin öpüştüğü bir sahne var ve eğer seks sahnesi varsa rolü oynayamam‘ dedim."

Ali şöyle devam etti: "Taraji (P. Henson) ve ben öpüşmeye başladık ve kadrajdan çıktı. Ama benim için bu kadarı bile… ‘Tamam ancak bu noktaya kadar gidebilirim’ demiştim. Dini inancıma saygımdan dolayı…"

Ali, Müslümanlığı seçmesiyle ilgili "Fiziksel deneyimimi daha huzurlu hale getiren bir şeye bağlandığımı hissettim" demişti.

Kaynak: Diken