Mahkeme, bakanlığın Kumburgaz’daki proje için 14 kat izinli ruhsatını iptal etti

07 Mart 2021 Pazar, 02:00

Mahkeme, bakanlığın yetkilerinin sınırsız olmadığına dikkat çekerek yapı ruhsatı düzenlemesi için ilk olarak ilçe belediyesine başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Bakanlık aynı projeye daha önce de 35 kat izin vermiş mahkeme ruhsatları iptal edince izni bu kez 13 ve 14 kata indirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye 18 Eylül 2015’te 3 katlı ve 35 katlı olmak üzere 2 blok için yapı ruhsatı vermişti. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı projenin çevredeki kentsel dokuyu bozacağı gerekçesiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme ruhsatları iptal etmişti ve karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından 18 Nisan 2018’de onanmıştı. Bayburtlu Grup İnşaat’ın sahipleri yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etmiş ve 25 Aralık 2019’da bu kez 13 ve 14 kattan oluşan 2 blok için yapı ruhsatı almıştı. İlçe belediyesi bu inşaat ruhsatlarının iptali için de mahkemeye başvurdu.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararında proje sahibi şirketin ilçe belediyesine müraacat etmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ruhsat talebinde bulunduğu vurgulandı. Yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için öncelikli olarak ilçe belediyesine başvurulması gerektiği ifade edilen kararda bakanlığın ruhsat vermesi hukuka uygun görülmedi. Mahkeme bu nedenlerle bakanlığın verdiği ruhsatı 30 Aralık 2020 tarihinde ipral etti. İlçe belediyesinden yapılan açıklamada “Yatay yapılaşmanın hâkim olduğu bu alanda böylesine yüksek kat uygulamaları ileride çok daha kötü örnekler teşkil edecek ve önü alınmaz bir noktaya gidecektir. İstanbul’un sayfiye alanı olarak bilinen Kumburgaz bölgesi betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır’’ denildi.