Mahkeme: Belediye, işe iade kararına karşı kasti hareket etti

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Özgür Er’in sözleşmesi 13 Mayıs 2019 tarihinde feshedilince avukatı yürütmenin durdurulması talebiyle Edirne İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Er’in görevine başlamasına karar verdi. Ancak Keşan Belediyesi, kameraman kadrosunu kapattıkları gerekçesiyle Er’i işe başlatmadı.

Er’in avukatı bir kez daha Edirne İdare Mahkemesi’nde belediyenin mahkeme kararını uygulaması için ve müvekkilinin yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının ödenmesi için dava açtı. Dosyayı bir kez daha inceleyen Edirne İdare Mahkemesi heyeti Er’in, tazminat talebini oybirliğiyle kabul etti.

Ancak mahkeme heyeti Özgür Er’in göreve iadesi yönündeki talebi bu kez reddetti. Heyetin bu kararına ise üye hâkimlerden biri muhalefet şerhi koydu. Üye hâkim, Keşan Belediyesi kameraman kadrosunun idari bir kararla kapatıldığını, bu nedenle davacı Özgür Er’in işe başlaması için imkânsız bir durum olmadığını vurguladı.

HUKUKA GÜVEN SARSILDI

Mahkeme heyetinin tazminat kararını gerekçelendirdiği ifadeler ise dikkat çekerken Keşan Belediyesi’nin, Özgür Er’in işe iadesi yönünde verdiği kararı engellemek için hareket ettiği belirtildi.

Kararda, “Keşan Belediyesi’nin kadro iptali sonrasında olmayan bir kadroda davacıya görev yaptırılamayacağı açık ise de mahkeme kararının icaplarına uygun şekilde işlem tahsis edilmesini engelleyerek davacının mahkeme kararına duyduğu inanç ile göreve iade edileceğine ilişkin duyduğu hukuki güvenin sarsılması ve yaşamış olduğu mesleki belirsizlik karşısında içsel yaşantısında ağır bir zarara neden olduğu, bu nedenle elzem ve ıstırap yaşadığı dikkate alındığında davacıya tazminat ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır” denildi.