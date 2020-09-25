Mahkeme itirazı reddetti: Halk TV ekranı 5 gün kararıyor

25 Eylül 2020 Cuma, 18:48

Halk TV’nin yargıya taşıdığı RTÜK tarafından verilen 5 gün yayın durdurma cezasına ilişkin itirazı sonuçlandı. Mahkeme, Halk TV’nin yürütmeyi durdurmaya yönelik yaptığı itirazı kabul etmedi. Halk TV, 28 Eylül Pazartesi gece saat 00.00’da kararacak.

Halk TV kararı sosyal medya hesabından şu mesaj ile duyurdu:

“O meş’um gün geldi. Halk TV ekranı 5 gün kararıyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Halk TV’ye verdiği 5 gün yayın durdurma cezasına karşı mahkemeler nezdindeki girişimlerimiz ne yazık ki şu aşamada sonuçsuz kaldı. Yargılama sürecini kapsayacak şekilde yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmedi. Karar tarafımıza tebliğ edildi.

Bundan dolayı Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece 00.00’da kararmış olacak. 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00’da tekrar yayında olacağız.

Ekran karartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanıyor. Buna rağmen Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorunda kalıyoruz. Şu aşamada esastan bir karar çıkmış değil. Yani dosya esastan karara bağlandığında ilgili mahkemenin RTÜK’ü haksız bulma olasılığı da var. Mahkeme, esastan kararında, RTÜK’ü haksız bulur ve 5 günlük karartma cezasını iptal ederse, telafisi imkansız bir sonuç ortaya çıkacak.

"TAMAMEN KAPATILACAK"

Dahası, bu dava sürerken, RTÜK’ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak. Buradaki hukuk garabetini yasa yapıcıların ve hukukçuların dikkatine sunuyoruz.

Meselenin hukuki olmadığını bilmemize rağmen izleyicilerimizi bilgilendirmeyi bir görev saydığımız için tüm bunları anlattık.

"SÖZ BİTTİ. HUKUK DA…"

Gelelim meselenin özüne: RTÜK 5 günlük karartma cezasını Ayşenur Arslan’ın 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi programındaki bazı ifadelerine dayandırdı. Ayşenur Arslan o programda iktidarın dış politika tercihlerini eleştirmiş, bağlamından kopartılmış seçilmiş bazı cümleler suç unsuru olarak değerlendirilmiş, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almakla” itham edilmiştir. Ceza da, daha önce de kullandığımız ifadeyle Halk TV açısından ancak mizahın konusu olabilecek bir maddeden verilmişti.

Ceza kesilen o madde şöyle diyor: “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz”… Yani izleyicilerinin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, “ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı” gerekçesiyle cezalandırılıyor.

Söz bitti. Hukuk da…

Siyasetçiler ve haber alma hakkı gaspedilen milyonlar belki de bir adım sonra sesi tamamen kesilmiş, ekranı tamamen karartılmış bir Halk TV’ye hazırlanıyor…"