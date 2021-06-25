Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansı hakkında mahkeme karar verdi
New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından mahkemelerde ve kamuoyunda yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar verdi.
New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından mahkemelerde ve kamuoyunda yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğuna karar verdi.
Giuliani’nin avukatlık lisansını askıya aldı. Bu karara göre Giuliani, New York eyaletinde avukatlık yapamayacak.
Mahkeme yayınladığı karar metninde, önceki ABD Başkanı Trump’ın avukatı olan Rudy Giuliani’nin 2020 seçimleriyle ilgili mahkemelere, kongre üyelerine ve genel olarak kamuoyuna açıkça yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığına dair "tartışmasız kanıt" bulduğunu açıkladı.
Mahkeme, 33 sayfalık karar metninde, “Bu yanlış beyanlar, davalının yaygın seçmen sahtekârlığı nedeniyle 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferin müşterisinden çalındığına dair anlatımını uygunsuz bir şekilde desteklemek için yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.
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