Mahkemeden Sözcü'deki işten çıkarmalar hakkında karar: Sendikalaşmayı engellemek...

19 Şubat 2021 Cuma, 16:23

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2018 yılında örgütlenme çalışması yürüttüğü Sözcü gazetesinde 2019 yılının ilk günlerinde işten atılan 3 gazetecinin sendikal örgütlenmeyi engellemek için atıldığı mahkeme tarafından onaylandı.

Bakırköy 26. İş Mahkemesi, işten atılan Merih Bayraktar, Mecit Demir ve Necdet Erence’nin TGS’ye üye oldukları için işten atıldıklarına karar vererek, işe iadelerine, işsiz kaldıkları süre için 4 maaş ve 12 brüt maaş tutarında sendikal tazminat ödenmesine karar verdi.

TGS, 2019 yılında Sözcü yönetiminin sendikal örgütlenmeyi engellemek için 3 üyesinin işten atıldığını, onlarca üyesinin zorla istifa ettirildiğini ilan etmişti.



TGS, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sözcü gazetesi yöneticileri, lafa gelince ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor. Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor. Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmelidir. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymayı öğreteceğiz.”