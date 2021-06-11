Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nin sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
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