Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nin sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 16:24
Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler