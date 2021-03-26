Makam aracı tartışmalarına fotoğraflı ve belgeli yanıt!

26 Mart 2021 Cuma, 15:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Mansur Yavaş'ın Haber Global'deki 'makam aracı'yla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası başlayan tartışmalara yanıt verdi.

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

1- Birkaç gündür bazı gazeteciler, Başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın kullandığı araç hakkındaki açıklamalarına farklı yorumlar getirmiş, troller ise her zamanki gibi sonu hüsranla bitecek bir karalama kampanyası başlatmıştır.



Öncelikle Sn. Başkan'ın açıklamasını izleyelim. pic.twitter.com/pNcxobbcEs — Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) March 26, 2021

"1- Birkaç gündür bazı gazeteciler, Başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın kullandığı araç hakkındaki açıklamalarına farklı yorumlar getirmiş, troller ise her zamanki gibi sonu hüsranla bitecek bir karalama kampanyası başlatmıştır. Öncelikle Sn. Başkan'ın açıklamasını izleyelim.

2- Ne hazindir ki kullandığı araç hakkında karalama kampanyasında 3,5 milyondan 1,7 milyona düşen bir piyasa oluşturulmuş, alışkın oldukları şatafatlı hayatı Sn. Başkan ile özdeşleştirmeye çalışmışlardır. Şimdi gerçekleri tek tek ele alalım...

3- Sn. Başkan'ın kullandığı araç eski yönetimin yüzüne bakmadığı, 9 yaşında, 2012 model minibüs/panelvan tipi araçtır. Fiyatı 2. el satış sitelerinde 250 - 330 BİN TL'dir. Ankara'nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir.

4- Bunu belirtmesine rağmen, yayını izlemeden bugünkü köşesinde “popülizmin raconu” ifadesiyle yorum yapan Sn. @ahmethc'ı da, yazısını kaleme almadan önce görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Sn. Başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez.

5- Sn. @ahmethc'ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur. Milletin parasıyla sekreterlere tahsis edilen araçlar dahil gereksiz araç kiralamaları sonlandırılmış, 2 YILDA 70 MİLYON TL halkın cebinde kalmıştır. 6 MİLYON TL'lik araç satışı da yapılmıştır.

6- Bu satışlardan 3 tanesi ise görevinden istifa ettirilen Belediye Başkanı'nın kullandığı ciplerdir. Zırhlı olan 4.'sü ise halen kendisindedir, geri alınamamıştır. Evet, Sn. Başkan 2012 model minibüs tipi araca binerken eski başkan zırhlı cipe binmektedir.

7- Asıl irdelenmesi gereken konu ve anlayış budur. 76 milyon TL'nin 2 senede halkın cebinde kaldığı bir sistem kurulurken; önceki sistemin sorgulanması, "yetim hakkını harcamanın raconu nedir?" diye soru sorulması daha doğru olabilir.

8- Sosyal medyada bahsi geçen diğer araç ise Vakıfbank'ındır. Kullanılsaydı kimse "neden" diye sormayacağı halde, Sn. Başkan'ın tercihlerine uygun düşmediği için sadece havaalanı, şehirlerarası yolculuklar ve diğer aracın bakım dönemlerinde kullanılmaktadır. 3 ayda 3337 km'dedir.

9- Bunun dışında zırhlı cip ya da helikopterimiz bulunmamaktadır! Gülümsemeyin. ABB zamanında helikopter almış bir belediyedir. Cipleri satış ihalesi gerçekleştirilene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerine tahsis eden bir Başkan'da aradıklarınızı bulamazsınız."