Makatından iki adet telefon çıktı
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadası yakınındaki hapishaneden izinle çıkan mahkum makatında gizlediği iki cep telefonu sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadası yakınındaki hapishaneden izinle çıkan mahkum, makatında gizlediği iki cep telefonu sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yunanistan’ın Mora (Peloponissos) yarımadasında ilginç bir olay yaşandı. Agios Stefanos hapishanesinden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum izin dönüşü koğuşta fenalaştı. Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı. Doktorlar muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti. Röntgen sonucunda doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu tespit etti. Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkuma soruşturma başlatıldı.
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