Malatya Hekimhan sakinleri madene karşı mücadele ediyor

08 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kayısı cenneti Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde altın-gümüş-demir madeni ocağı projesi için ruhsat verildi. Ocak projesine karşı çıkan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Siyanürle toprağımızı buluşturmayacağım. Burası kayısının, cevizin ana yurdu. Hayvancılık da yapıyoruz. Halk çok para kazanmak değil, doğamızla toprağımızla baş başa kalmak istiyor” dedi.

Dinçarslan Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Malatya’nın Hekimhan ilçesi Deveci Mahallesi’nde altıngümüş ve demir ocağı projesi için ruhsat aldı. Proje tanıtım dosyasını ilgili kurumlara sunan şirket Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlaması için başvurdu.

Valilik 16 kuruma proje hakkındaki görüşlerini sordu. 16 kurumun 15’inin projeye olumlu görüş bildirdiğini belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ kendisinin projeye itiraz ettiğini söyledi.

Karadağ, Hekimhan ilçesinin demir yönünden Türkiye’nin yüzde 70’ini karşılayan bir rezerve sahip olduğuna dikkat çekerek “Burada demir işletiliyor. Biz madene karşı değiliz ama yeni bir ruhsat alınmış. Ruhsatın içeriğinde altın ve siyanürle ayrıştırma var. Yazıyı 15 kurumdan görüş alıp bize de göndermişler. Biz de imzalasaydık ÇED raporu alacaklardı. Hem canlıya hem doğa hem de toprağımız için biz bunu imzalamadık” diye konuştu.

‘KARŞISINDA DURACAĞIM’

Projeyle ilgili şirket yetkililerinin söz konusu yazıyı imzalamasını istediklerini ifade eden Karadağ özetle şöyle devam etti: “Biz imzalamayınca ÇED raporunu da alamadılar. ÇED iptal olmuş ama ruhsatları duruyor. Altını siyanürle ayrıştırmak çok zararlı. Burası tarım alanı. Hem buranın halkı hem de 65 muhtar da bu projeye karşı. Siyanürü toprakla buluşturmayacağım. Kim ne derse desin kabul etmem. Hâlâ gelip gidip imzalamamı istiyorlar. Ben burada olduğum sürece bunu imzalamayacağım. Karşısında duruyoruz. Kim baskı yaparsa yapsın karşısında duracağım.”