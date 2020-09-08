Malatya Pütürge'de 4,6 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'da 2 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre ise Malatya'da 4.6 büyüklüğünde olduğu bilgisini paylaştı. Aynı bölgede saat 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 14:00
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AFAD ise Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. 

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli deprem için, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" dedi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL 

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Bir hasar söz konusu değil şu ana kadar. Bu deprem çok hissedilmedi" dedi. 

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre aynı bölgede 15.39'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 


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